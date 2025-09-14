Marche gourmande des Houblonnières Wingersheim les Quatre Bans

Marche gourmande des Houblonnières

6 Route de Mittelhausen Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 23:00:00

2025-09-14

La marche gourmande des Houblonnières est organisée par le FC Wingersheim. Le 14 septembre départ du stade en groupe à partir de 9h15. Petite restauration et tartes flambées le soir.

Cette année, le FC Wingersheim organise sa 7ème marche gourmande des houblonnières de 11km. Créneaux de départs 9h15 / 9h30 / 9h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h00.

Tarifs 39€ par adulte (à partir de 14 ans) / 17€ par enfant (6-13 ans) / Gratuit pour les enfants de de 6 ans (renseigner le nombre même si non payant)

Le Football Club de Wingersheim organise sa 7ème marche gourmande des houblonnières et pour cette édition, un parcours pédestre de 11 kilomètres autour de Wingersheim, avec comme le veut la tradition, plusieurs haltes pour vous ravitailler de la meilleure des manières est proposé.

ÉTAPES DE LA MARCHE :

Départ Stade des houblonnières à Wingersheim (11 rue des acacias) Café brioche à l’air libre,

Apéro Bretzel,

Entrée fermière,

Plat principal Bœuf bourguignon et Spätzle,

Fromages,

Dessert Ferme Gantzer à Wingersheim

Tartes flambées à partir de 17h à la Ferme Gantzer (non compris dans le tarif de la marche). .

6 Route de Mittelhausen Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 37 75 98 hertzog.martial@orange.fr

English :

The Houblonnières gourmet walk is organized by FC Wingersheim. Departure from the stadium on September 14 at 9.15 am. Snacks and tarts flambées in the evening.

German :

Der Gourmet-Marsch der Houblonnières wird vom FC Wingersheim organisiert. Am 14. September Abfahrt vom Stadion in Gruppen ab 9.15 Uhr. Kleine Snacks und Flammkuchen am Abend.

Italiano :

La passeggiata gastronomica di Houblonnières è organizzata dall’FC Wingersheim. Partenza dallo stadio il 14 settembre in gruppi dalle 9.15. Spuntini e crostate flambées la sera.

Espanol :

El paseo gastronómico de Houblonnières está organizado por el FC Wingersheim. Salida del estadio el 14 de septiembre en grupos a partir de las 9.15 h. Aperitivos y tartas flambeadas por la tarde.

