Marche gourmande des JA Route de Baume-les-Dames Gonsans

Marche gourmande des JA

Route de Baume-les-Dames Gaec kolly Gonsans Doubs

Tarif : 3 – 3 – 13 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vous l’attendiez tous avec impatience, voici notre toute première manifestation de l’année !!!

Les JA reviennent avec leur marche gourmande.

Départ de 9h30 à 11h

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial. .

Route de Baume-les-Dames Gaec kolly Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 43 21 79

