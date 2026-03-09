Marche gourmande des JA Route de Baume-les-Dames Gonsans
Marche gourmande des JA Route de Baume-les-Dames Gonsans dimanche 19 avril 2026.
Marche gourmande des JA
Route de Baume-les-Dames Gaec kolly Gonsans Doubs
Tarif : 3 – 3 – 13 EUR
Tarif enfant
jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vous l’attendiez tous avec impatience, voici notre toute première manifestation de l’année !!!
Les JA reviennent avec leur marche gourmande.
Départ de 9h30 à 11h
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial. .
Route de Baume-les-Dames Gaec kolly Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 43 21 79
L’événement Marche gourmande des JA Gonsans a été mis à jour le 2026-03-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS