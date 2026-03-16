Marche Gourmande des Jeunes Agriculteurs

Chemin du Knistelberg Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:45:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les Jeunes Agriculteurs de Molsheim vous donnent rendez-vous à Dorlisheim pour une journée conviviale mêlant balade et gastronomie.

Le départ se fera depuis le parking en direction du chemin du Knistelberg à Dorlisheim, puis il suffira de suivre le fléchage.

Au programme un parcours de 7 km ponctué de 7 étapes gourmandes, où vous pourrez déguster

• Étape 1 Apéritif kougelhopf salé accompagné de Crémant

• Étape 2 Entrée salade alsacienne accompagnée de Sylvaner

• Étape 3 Trou normand

• Étape 4 Plat steak de poulet et brochette de poulet avec buffet de salades, accompagnés de Pinot Gris et Riesling

• Étape 5 Fromage assortiment de 3 fromages alsaciens accompagné de Pinot Noir

• Étape 6 Dessert brownie au chocolat avec bibeleskaes accompagné de Gewurztraminer

• Étape 7 Café Les départs se feront toutes les 15 minutes de 10h45 à 13h30.

Pour prolonger la fête, soirée animée par DJ Alex Pfiff à partir de 18h, avec tartes flambées dès 17h. Entrée libre et gratuite pour la soirée.

La marche gourmande aura lieu quelle que soit la météo. Les inscriptions ne seront pas remboursées. Fin des inscriptions 14 juin. Il est également possible de venir uniquement pour le repas, dans la limite des places disponibles. .

Chemin du Knistelberg Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 61 46 12 ja.molsheim67@gmail.com

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English :

L’événement Marche Gourmande des Jeunes Agriculteurs Dorlisheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig