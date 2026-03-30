Marche Gourmande des Monts de Gy Charcenne
Marche Gourmande des Monts de Gy Charcenne vendredi 1 mai 2026.
Marche Gourmande des Monts de Gy
Pépinières Guillaume Charcenne Haute-Saône
Tarif : – – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association Dynamiques Monts de gy propose sa traditionnelle Marche Gourmande qui se fera au départ de Charcenne ( Pépinières guillaume). Un parcours d’environ 14 km avec des étapes repas et boisson 100% produits locaux. Inscriptions préalables obligatoires (places limitées). .
Pépinières Guillaume Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche Gourmande des Monts de Gy
L’événement Marche Gourmande des Monts de Gy Charcenne a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
À voir aussi à Charcenne (Haute-Saône)
- Chasse aux oeufs à Charcenne Charcenne 4 avril 2026