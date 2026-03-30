Marche Gourmande des Monts de Gy

Pépinières Guillaume Charcenne Haute-Saône

Tarif : – – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Dynamiques Monts de gy propose sa traditionnelle Marche Gourmande qui se fera au départ de Charcenne ( Pépinières guillaume). Un parcours d’environ 14 km avec des étapes repas et boisson 100% produits locaux. Inscriptions préalables obligatoires (places limitées). .

Pépinières Guillaume Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com

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English : Marche Gourmande des Monts de Gy

L’événement Marche Gourmande des Monts de Gy Charcenne a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY