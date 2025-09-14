Marche Gourmande Domqueur Domqueur
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 11:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Parcours de 11 km au départ de la Maison des Muches, entre 11h30 et 13h.
Inscription obligatoire avant le 30/08 sur helloasso.com ! .
Domqueur 80620 Somme Hauts-de-France +33 6 11 30 42 57
