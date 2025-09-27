Marche Gourmande du Champagne Bourcier Champagne Bourcier Couvrot
Champagne Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Balade gastronomique et pétillante. Dégustation. Restauration. De 16h à 17h30.Tout public
Au programme
Une belle balade pour prendre l’air et se ressourcer
A chaque arrêt dégustez une de nos cuvées et une spécialité gourmande concoctée par notre Chef Laurent Blondeau traiteur
A l’arrivée Champagne, gourmandises et une ambiance de fête !
La réservation est obligatoire. .
Champagne Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 09 09
English : Marche Gourmande du Champagne Bourcier
Gastronomic and sparkling stroll. Wine tasting. Catering. From 4pm to 5:30pm.
German :
Gastronomischer und prickelnder Spaziergang. Verkostung. Verpflegung. Von 16:00 bis 17:30 Uhr.
Italiano :
Passeggiata gastronomica e frizzante. Degustazione di vini. Ristorazione. Dalle 16.00 alle 17.30.
Espanol :
Paseo gastronómico y espumoso. Degustación de vinos. Catering. De 16.00 a 17.30 h.
