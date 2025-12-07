MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac
samedi 3 octobre 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS
Place de la mairie Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Marche gourmande organisée par le comité des fêtes Aumonais.
Environ 10km au départ de la place de la mairie à la Chaze de Peyre.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme. .
Place de la mairie Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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