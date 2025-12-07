Informations pratiques

Peyre en Aubrac

MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS

Place de la mairie Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Marche gourmande organisée par le comité des fêtes Aumonais.

Environ 10km au départ de la place de la mairie à la Chaze de Peyre.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. .

Place de la mairie Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien