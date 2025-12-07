UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Peyre en Aubrac

MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac

samedi 3 octobre 2026 · Peyre en Aubrac

MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
22 22 22 Adulte

Peyre en Aubrac

MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS

Place de la mairie Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Marche gourmande organisée par le comité des fêtes Aumonais.
Environ 10km au départ de la place de la mairie à la Chaze de Peyre.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.   .

Place de la mairie Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MARCHE GOURMANDE DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

À voir aussi à Peyre en Aubrac (Lozère)