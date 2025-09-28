Marche gourmande du Judo Club rue du Pont Mareuc Josselin

Marche gourmande du Judo Club rue du Pont Mareuc Josselin dimanche 28 septembre 2025.

Marche gourmande du Judo Club

rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Enfilez vos chaussures, attrapez vos bâtons de marche, et n’oubliez pas votre serviette de table ! Car la marche gourmande du Judo Club Josselin revient cet automne avec deux parcours au choix 11 ou 15 km. Départ au Centre Culturel entre 10h et 11h30. .

rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 62 62 64 26

