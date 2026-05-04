Plougourvest

Marche gourmande du Léon #5

Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Marche Gourmande du Léon 5ème édition !

Découvrez les sentiers de randonnée du Pays de Plougourvest tout en dégustant des produits du terroir tout au long de votre balade.

Cette année, en plus de la traditionnelle balade gourmande, une nouveauté vous attend deux circuits de trail sont proposés pour les amateurs de course à pied et toujours 5 circuits de marche de 2,5 à 17 km.

Que vous soyez marcheur ou coureur il y en aura pour tous les goûts.

Vous commencerez par une petite pause apéritif puis, dans un cadre bucolique, vous vous attablerez autour d’un rougail-saucisse. A la fin de votre parcours, un grillé aux pommes vous seraservi avec une boisson chaude, tout cela dans une ambiance chaleureuse et festive.

Réservez votre place dès maintenant !

Inscriptions retour sur papier libre ou en ligne https://www.klikego.com/…/course-a-pied…/1774595798594-1

Organisé par l’Apel Notre Dame Plougourvest.

Ne manquez pas cette 5ème édition ! .

Plougourvest 29400 Finistère Bretagne

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English : Marche gourmande du Léon #5

L’événement Marche gourmande du Léon #5 Plougourvest a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX