Marche gourmande du Muguet Artolsheim
Artolsheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
Parcours de 10km vous permettant de découvrir le village, et la nature.
Vous passerez à proximité de certaines des traces de l’histoire du village tout en profitant de l’environnement naturel et forestier du Ried Rhénan. .
Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 59 26 70 lammerjo@yahoo.fr
English :
A 10km course allowing you to discover the village and the nature.
