Marche gourmande du Muguet

Artolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01

Parcours de 10km vous permettant de découvrir le village, et la nature.

Vous passerez à proximité de certaines des traces de l’histoire du village tout en profitant de l’environnement naturel et forestier du Ried Rhénan. .

Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 59 26 70 lammerjo@yahoo.fr

A 10km course allowing you to discover the village and the nature.

