Marche gourmande – Échenoz-la-Méline, 8 juin 2025 16:00, Échenoz-la-Méline.

Haute-Saône

Marche gourmande Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 16:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Marche gourmande organisée en soutien à la SPA de Vesoul le dimanche 8 juin 2025 à Echenoz-La-Méline.

Rejoignez-nous pour une balade gourmande de 4,5 km dans les bois, accessible à tous !

Au programme 4 stands sucrés et salés, de belles rencontres, et un moment convivial autour de la cause animale.

Départ à 16h depuis le petit parking près de la grotte de Solborde. Des bénévoles seront là pour vous guider. .

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

