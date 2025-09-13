Marche Gourmande Estrées-lès-Crécy
Marche Gourmande Estrées-lès-Crécy samedi 13 septembre 2025.
Marche Gourmande
Estrées-lès-Crécy Somme
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Estrées-lès-Crécy 13 /09
Nouveau parcours de 9 km, comprenant plusieurs étapes gourmandes et animées. Jeux de piste et marché des artisans en fin de journée.
Départ de la salle des fêtes de 14h à 15h. Inscription obligatoire +33(0)6 62 73 28 37 .
Estrées-lès-Crécy 80150 Somme Hauts-de-France +33 6 62 73 28 37
