Marche Gourmande familiale ECOLE de Fournets Luisans Fournets-Luisans

Marche Gourmande familiale

ECOLE de Fournets Luisans 3 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

??? Marche Gourmande du 24 avril

Cette année, notre traditionnelle marche gourmande revient avec un parcours revisité de 5 km, pensé pour être accessible à tous et encore plus agréable à parcourir. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 avril, avec un départ libre entre 18h et 19h30.Au fil du chemin, quatre pauses gourmandes vous attendent pour éveiller vos papilles et partager un moment convivial • Apéritif pour bien commencer la soirée• Hot dog à la saucisse de Morteau, star de notre région• Fondue au fromage, réconfortante et généreuse• Dessert pour terminer en douceur

Le tout accompagné de boissons. Un éco-cup aux couleurs de l’événement vous sera gracieusement offert au départ de la marche pour toute inscription payante.

Que vous veniez en famille, entre amis ou entre collègues, cette marche est l’occasion parfaite de profiter d’un moment chaleureux, de découvrir le nouveau tracé et de savourer des spécialités locales.?? Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.Ne tardez pas, les places sont limitées.Nous avons hâte de vous accueillir pour cette belle soirée gourmande et conviviale. .

ECOLE de Fournets Luisans 3 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 65 09 49 m.futin@yahoo.fr

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English : Marche Gourmande familiale

L’événement Marche Gourmande familiale Fournets-Luisans a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS