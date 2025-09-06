Marche Gourmande place des halles Fontaines-d’Ozillac

Marche Gourmande place des halles Fontaines-d'Ozillac samedi 6 septembre 2025.

place des halles Halles Des fontaines d'Ozillac Fontaines-d'Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-06 17:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D'Ozillac

Parcours en 2 Boucles

place des halles Halles Des fontaines d'Ozillac Fontaines-d'Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06

English :

Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D'Ozillac

2 Loops

German :

Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D'Ozillac (Gourmetwanderung der Vereine von Fontaines D'Ozillac)

Strecke in 2 Schleifen

Italiano :

Passeggiata gastronomica presso le associazioni Fontaines d'Ozillac

Percorso in 2 tappe

Espanol :

Paseo gastronómico por las asociaciones de Fontaines D'Ozillac

Recorrido en 2 bucles

L'événement Marche Gourmande Fontaines-d'Ozillac a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac