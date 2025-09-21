Marche gourmande Gondreville Gondreville

Marche gourmande Gondreville Gondreville dimanche 21 septembre 2025.

Marche gourmande Gondreville

56 Rue du château des princes Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir la marche gourmande de Gondreville !

En empruntant le Chemin de la découverte vous allez découvrir le village différemment le chemin est balisé et sécurisé, et s’étend sur une distance de 6 kms, où divers espaces de dégustations et de convivialités sont aménagés.

Inscriptions jusqu’au 8 septembre auprès de la mairie de Gondreville.Tout public

15 .

56 Rue du château des princes Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 60 22

English :

Come and discover Gondreville’s gourmet walk!

By taking the Discovery Trail, you’ll discover the village in a whole new way: the path is signposted and safe, and stretches over a distance of 6 kms, with various areas for tasting and socializing.

Registration until September 8 at Gondreville town hall.

German :

Entdecken Sie den Gourmet-Marsch von Gondreville!

Auf dem Entdeckungspfad werden Sie das Dorf auf eine andere Art und Weise kennenlernen: Der Weg ist markiert und gesichert und erstreckt sich über eine Strecke von 6 km, auf der verschiedene Bereiche für Verkostungen und geselliges Beisammensein eingerichtet sind.

Anmeldungen bis zum 8. September bei der Gemeindeverwaltung von Gondreville.

Italiano :

Venite a scoprire la passeggiata gastronomica di Gondreville!

Percorrendo il Sentiero della Scoperta, scoprirete il villaggio in un modo completamente nuovo: il percorso è segnalato e sicuro e si estende per 6 km, con diverse aree di degustazione e socializzazione.

Iscrizioni fino all’8 settembre presso il Municipio di Gondreville.

Espanol :

¡Venga a descubrir el paseo gastronómico de Gondreville!

Con el Sendero del Descubrimiento, descubrirá el pueblo de una forma totalmente nueva: el camino está señalizado y es seguro, y se extiende a lo largo de 6 km, con varias zonas para degustar y socializar.

Inscripciones hasta el 8 de septiembre en el Ayuntamiento de Gondreville.

L’événement Marche gourmande Gondreville Gondreville a été mis à jour le 2025-08-17 par MT TERRES TOULOISES