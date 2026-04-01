Marche gourmande Départ Esplanade Hattigny

Marche gourmande

Départ Esplanade Center Parcs Les Trois Forêts Hattigny Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez nombreux participer à la marche gourmande de 8kmqui se déroulera dans Center Parcs les Trois Forêts ! Sept étapes gourmandes et des animations sont prévues tout au long du parcours. Ce dernier est accessible aux poussettes. Les inscriptions se prennent par téléphone avant le quinze avril. Payant. L’entrée ne donne pas l’accès à l’Aqua-Mundo. Des options végétariennes du menu sont possibles sur demande.Tout public

40 .

Départ Esplanade Center Parcs Les Trois Forêts Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 3 54 46 00 01

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English :

Come and take part in the 8km gourmet walk taking place in Center Parcs les Trois Forêts! There will be seven gourmet stages and entertainment along the way. Strollers are welcome. Registration by telephone before April 15. Admission charge. Admission does not include access to the Aqua-Mundo. Vegetarian menu options available on request.

L’événement Marche gourmande Hattigny a été mis à jour le 2026-03-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG