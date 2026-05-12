Marche gourmande Heiteren
Marche gourmande Heiteren samedi 4 juillet 2026.
Heiteren
Marche gourmande
Heiteren Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Marche gourmande semi-nocturne sur un parcours ombragé et verdoyant au coeur de la forêt de la Hardt. Escapade agrémentée de 5 haltes gustatives.
Marche gourmande semi-nocturne sur un parcours ombragé et verdoyant au cœur de la forêt de la Hardt.
Escapade agrémentée de 5 haltes gustatives
Duo de mauricettes gourmandes, salade vigneronne, jambon braisé et sa garniture, assiette de fromages, Apfelstrudel.
Départs échelonnés de 17h à 19h30. Animation conviviale en fin de balade. .
Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 62 79 82
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English :
A semi-nightly gourmet walk along a shady, green trail in the heart of the Hardt forest. An escapade with 5 gourmet stops.
L’événement Marche gourmande Heiteren a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach