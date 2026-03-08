Marche gourmande italienne Russ
Marche gourmande italienne Russ dimanche 3 mai 2026.
Marche gourmande italienne
Place de l’Ecole Russ Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Venez profiter d’une belle balade gourmande Italienne à Russ avec au programme un voyage des sens Focaccia, Prosecco, Salade italienne, lambrusco, frisson italien, boeuf à l’italienne, fromage et vin rouge italien et tiramisu en dessert avec Moscato et café, le tout sur un parcours d’environ 9km. .
Place de l’Ecole Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 48 37 35 tennisdetableruss@sfr.fr
