Marche Gourmande, Jeanménil, Jeanménil
Marche Gourmande, Jeanménil, Jeanménil dimanche 24 mai 2026.
Marche Gourmande Dimanche 24 mai, 10h30 Jeanménil Vosges
25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00
Réservation jusqu’au 14 mai.
4km, 11 étapes.
Tombola incluse dans le tarif !
Jeanménil Jeanménil Jeanménil 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 16 56 83 »}]
Marche gourmande de 11km avec 4 étapes ! marche gastronomie
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