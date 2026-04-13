Marche Gourmande, Jeanménil, Jeanménil

Marche Gourmande Dimanche 24 mai, 10h30 Jeanménil Vosges

25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00

Réservation jusqu’au 14 mai.

4km, 11 étapes.

Tombola incluse dans le tarif !

Jeanménil Jeanménil Jeanménil 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 16 56 83 »}]

Marche gourmande de 11km avec 4 étapes ! marche gastronomie

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