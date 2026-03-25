Marche Gourmande Salle des fêtes Jugy
Marche Gourmande Salle des fêtes Jugy dimanche 26 avril 2026.
Marche Gourmande
Salle des fêtes Le Bourg Jugy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 10:30:00
Date(s) :
2026-04-26
10-14 km. 2 parcours dans les bois de Jugy avec 3 étapes gourmandes. Inscriptions jusqu’au 19 avril. Limité à 150 personnes. .
Salle des fêtes Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 56 00 72
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English : Marche Gourmande
L’événement Marche Gourmande Jugy a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne