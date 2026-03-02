Marche gourmande la Balade du Lay Salle Omnisports Moutiers-sur-le-Lay
Marche gourmande la Balade du Lay Salle Omnisports Moutiers-sur-le-Lay samedi 18 avril 2026.
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 01:00:00
2026-04-18
16ÈME ÉDITION DE LA MARCHE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE LA BALADE DU LAY ORGANISÉE PAR L’OGEC STE MARIE DES MOUTIERS SUR LAY
Parcours de 12 km. 5 étapes de restauration sur le parcours (apéro, soupe à l’oignon, rôti et pommes grenaille/vin chaud/dessert).
HORAIRES
Départ à partir de 17h00
Jusqu’à 19h30
La marche sera terminée à 1h00 du matin.
PARCOURS
12 km
Le départ de la marche
Salle omnisports
85320 les Moutiers sur le Lay
TARIFS
Adulte 18.00€
Enfant (12 ans inclus) 9.00€
Réservation obligatoire avec helloasso . Vous pouvez passer par notre site labaladedulay.jimdo.com .
Salle Omnisports 4 rue Ancien Calvaire Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 84 51 66 marchegourmande85320@gmail.com
English :
16TH EDITION OF THE SEMI-NOCTURNAL GOURMET WALK LA BALADE DU LAY ORGANIZED BY THE OGEC STE MARIE DES MOUTIERS SUR LAY
