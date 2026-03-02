Marche gourmande la Balade du Lay Salle Omnisports Moutiers-sur-le-Lay

Marche gourmande la Balade du Lay

Salle Omnisports 4 rue Ancien Calvaire Moutiers-sur-le-Lay Vendée

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

16ÈME ÉDITION DE LA MARCHE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE LA BALADE DU LAY ORGANISÉE PAR L’OGEC STE MARIE DES MOUTIERS SUR LAY

Parcours de 12 km. 5 étapes de restauration sur le parcours (apéro, soupe à l’oignon, rôti et pommes grenaille/vin chaud/dessert).

HORAIRES

Départ à partir de 17h00

Jusqu’à 19h30

La marche sera terminée à 1h00 du matin.

PARCOURS

12 km

Le départ de la marche

Salle omnisports

85320 les Moutiers sur le Lay

TARIFS

Adulte 18.00€

Enfant (12 ans inclus) 9.00€

Réservation obligatoire avec helloasso . Vous pouvez passer par notre site labaladedulay.jimdo.com .

Salle Omnisports 4 rue Ancien Calvaire Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 84 51 66 marchegourmande85320@gmail.com

English :

16TH EDITION OF THE SEMI-NOCTURNAL GOURMET WALK LA BALADE DU LAY ORGANIZED BY THE OGEC STE MARIE DES MOUTIERS SUR LAY

