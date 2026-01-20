Marche gourmande

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-15 11:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Départ pour la marche entre 9h30 et 11h30.

Organisé par l’AS Château de Joux.

Marche dans le Larmont avec divers ravitaillements sur les hauteurs de Pontarlier.

Les paysages du Haut-Doubs sont un cadre magnifique pour se promener et passer un bon moment en famille ou entre amis.

Accessible pour les petits et les grands, DEUX parcours sont proposées en fonction de vos envies.

Réservation en ligne. .

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS