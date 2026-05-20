Lafraye

Marche gourmande

Lafraye Oise

Tarif : 0 – 0 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les inscriptions pour la 1ère marche gourmande de Lafraye, organisée par le Comité des fêtes, sont ouvertes !

3 formules et 2 départs sont au programme de cette marche dans une ambiance familiale.

Les inscriptions pour la 1ère marche gourmande de Lafraye, organisée par le Comité des fêtes, sont ouvertes !

3 formules et 2 départs sont au programme de cette marche dans une ambiance familiale. .

Lafraye 60510 Oise Hauts-de-France +33 6 87 10 69 06

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English :

Registration is now open for the 1st Lafraye gourmet walk, organized by the Comité des fêtes!

3 formulas and 2 departures are on the program for this family-friendly walk.

L’événement Marche gourmande Lafraye a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis