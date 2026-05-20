Laigné-en-Belin

Marche gourmande

Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Marche Gourmande revient à Laigné Saint-Gervais !

Un rendez-vous alliant saveurs, convivialité et balade en pleine nature… à ne pas manquer !

Vendredi 10 juillet 2026

Départ entre 18h et 19h30

La Tremblaie (terrain du tracto-cross)

Parcours 8 km

Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 juin

Aucune inscription sur place.

?? Tarifs

• 17 € adultes

• 8 € enfants (moins de 12 ans)

Inscriptions via HelloAsso paiement sécurisé

Venez partager un moment gourmand et chaleureux en famille ou entre amis ! .

Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 98 50 28 56

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English :

L’événement Marche gourmande Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72