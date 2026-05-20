Marche gourmande Laigné-en-Belin
Marche gourmande Laigné-en-Belin vendredi 10 juillet 2026.
Laigné-en-Belin
Marche gourmande
Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La Marche Gourmande revient à Laigné Saint-Gervais !
Un rendez-vous alliant saveurs, convivialité et balade en pleine nature… à ne pas manquer !
Vendredi 10 juillet 2026
Départ entre 18h et 19h30
La Tremblaie (terrain du tracto-cross)
Parcours 8 km
Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 juin
Aucune inscription sur place.
?? Tarifs
• 17 € adultes
• 8 € enfants (moins de 12 ans)
Inscriptions via HelloAsso paiement sécurisé
Venez partager un moment gourmand et chaleureux en famille ou entre amis ! .
Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 98 50 28 56
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English :
L’événement Marche gourmande Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72