Marche gourmande

Salle multifonctions Loscouët-sur-Meu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Marche gourmande avec 2 parcours 7kms ou 12 kms. Départ entre 9h30 et 10h30.

Accessible aux poussettes. Prévoir gilet jaune. .

Salle multifonctions Loscouët-sur-Meu 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 47 00 70

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English :

L’événement Marche gourmande Loscouët-sur-Meu a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre