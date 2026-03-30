Marche gourmande Loscouët-sur-Meu
Marche gourmande Loscouët-sur-Meu dimanche 26 avril 2026.
Marche gourmande
Salle multifonctions Loscouët-sur-Meu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Marche gourmande avec 2 parcours 7kms ou 12 kms. Départ entre 9h30 et 10h30.
Accessible aux poussettes. Prévoir gilet jaune. .
Salle multifonctions Loscouët-sur-Meu 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 47 00 70
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English :
L’événement Marche gourmande Loscouët-sur-Meu a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre