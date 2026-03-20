Marche gourmande Cave de Lugny Lugny

Marche gourmande

Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny Saône-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 14:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Plongez au coeur d’un terroire viticole authentique, dans les paysages du Mâconnais et profitez de pauses dégustations au sein du parcours. L’occasion de découvrir le métier de vigneron et nos plus belles appellations. Une expérience gourmande et ludique, durant laquelle les vignerons vous guideront dans votre découverte du monde viticole du Mâconnais. .

Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 22 85 magasins@cave-lugny.com

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Lugny a été mis à jour le 2026-03-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II