Marche Gourmande, Maison pour Tous, Saint-Gorgon

Marche Gourmande Dimanche 28 juin, 10h00 Maison pour Tous Vosges

Modalités d’inscription à suivre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Venez participer à la marche gourmande organisée par l’association d’éducation et de loisirs à St Gorgon pour un moment sportif et gourmand

Maison pour Tous 7 Rue du Centre 88700 Saint-Gorgon Saint-Gorgon 88700 Vosges Grand Est

Marche Gourmande organisée par l’association d’éducation et loisirs de Saint-Gorgon Marche Gourmande Région de Rambervillers

Association d’éducations et loisirs de Saint-Gorgon