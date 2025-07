Marche Gourmande Marange-Silvange

Marche Gourmande Marange-Silvange dimanche 7 septembre 2025.

Marche Gourmande

12 rue de l’Abani Marange-Silvange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Marchez à votre rythme et régalez-vous ! La traditionnelle marche gourmande de Marange-Silvange vous propose un itinéraire ponctué de haltes savoureuses, avec à chaque étape des animations musicales.

Une belle façon de clôturer l’été en famille, entre amis ou pour faire des rencontres !Tout public

English :

Walk at your own pace and enjoy! Marange-Silvange?s traditional gourmet walk offers a route punctuated by tasty stops, with musical entertainment at each stage.

A great way to round off the summer with family, friends and new acquaintances!

German :

Gehen Sie in Ihrem eigenen Tempo und lassen Sie es sich schmecken! Der traditionelle Gourmet-Marsch von Marange-Silvange bietet Ihnen eine Route mit leckeren Zwischenstopps und musikalischen Darbietungen an jeder Station.

Eine schöne Art, den Sommer mit der Familie oder Freunden ausklingen zu lassen oder neue Bekanntschaften zu schließen!

Italiano :

Camminate al vostro ritmo e divertitevi! La tradizionale passeggiata gastronomica di Marange-Silvange vi porterà lungo un percorso costellato di soste gustose, con intrattenimento musicale a ogni tappa.

Un ottimo modo per concludere l’estate con la famiglia, gli amici e le nuove conoscenze!

Espanol :

Camine a su ritmo y disfrute El tradicional paseo gastronómico de Marange-Silvange le llevará a lo largo de una ruta salpicada de sabrosas paradas, con animación musical en cada etapa.

Una buena manera de terminar el verano con la familia, los amigos y los nuevos amigos

