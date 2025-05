Marche gourmande & musicale – Breitenbach-Haut-Rhin, 18 mai 2025 10:45, Breitenbach-Haut-Rhin.

Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-05-18 10:45:00

4ème marche gourmande et musicale, constituée d’un menu complet en 6 haltes.

Chaque halte sera animée par une ambiance musicale différente.

4ème édition pour profiter d’une balade de 9 km entre musique et gourmandise !

De l’apéritif au dessert, laissez-vous entrainer par différents artistes à chaque escale !

Le tout avec un repas confectionné par les chefs d’Alsace et les vins du domaine Schoenheitz !

Pour cette belle journée du mois de mai, le parcours sera le suivant

Départ de la Kilb de Breitenbach

Apéritif / Bretzel (Musique Les Valtimbrés)Vin Crémant Brut (Domaine Schoenheitz)

Gaspacho de petits pois, chèvre par Olivier de L’Olivier à Munster (Musique Le duo Célestine)Vin Pinot Blanc Val St Grégoire 2022

Suprême de volaille basquaise, riz par Ernest de la Perle des Vosges à Muhlbach (Musique Nicolas Kloss)Vins Pinot Noir St Grégoire 2023 ou Pinot Gris Val St Grégoire 2023

Fromage des fermes du Lameysberg et du Christlesgut (Musique Symbioz)Vins Pinot Noir 2023 ou Pinot Gris Holder 2018

Trou Gourmand de la ferme du Wiedenthal (Musique Pierre Emmanuel George)

Dessert à la Kilb Barre chocolatée , feuillantine framboise par Thony de la Verte Vallée à Munster (Musique les Derries (dès 17h30)Vin Gewurtztraminer Linsenberg 2019 .

Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 31 37 45

English :

4th musical gourmet walk, featuring a full menu at 6 stops.

Each stop will feature a different musical ambience.

German :

4. Gourmet- und Musikwanderung, die aus einem kompletten Menü in 6 Haltestellen besteht.

Jeder Halt wird von einer anderen musikalischen Stimmung begleitet.

Italiano :

4° passeggiata gastronomica musicale, con un menu completo in 6 fermate.

Ogni fermata sarà caratterizzata da un’atmosfera musicale diversa.

Espanol :

4º Paseo gastronómico musical, con un menú completo en 6 paradas.

Cada parada contará con un ambiente musical diferente.

