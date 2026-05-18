Marche gourmande Nersac
Marche gourmande Nersac samedi 27 juin 2026.
Nersac
Marche gourmande
Parc de la Boëme Nersac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité des Fêtes de Nersac est heureux de vous présenter son tout premier événement La Marche Gourmande !
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Parc de la Boëme Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine cdf.nersac@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes de Nersac is delighted to present its very first event: The Gourmet Walk!
L’événement Marche gourmande Nersac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême