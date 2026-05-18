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Marche gourmande Nersac

Marche gourmande Nersac samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc de la Boëme

Ville : 16440 Nersac

Département : Charente

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Nersac

Marche gourmande

Parc de la Boëme Nersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Nersac est heureux de vous présenter son tout premier événement La Marche Gourmande !
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Parc de la Boëme Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine   cdf.nersac@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes de Nersac is delighted to present its very first event: The Gourmet Walk!

L’événement Marche gourmande Nersac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême