Nersac

Marche gourmande

Parc de la Boëme Nersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Nersac est heureux de vous présenter son tout premier événement La Marche Gourmande !

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Parc de la Boëme Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine cdf.nersac@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes de Nersac is delighted to present its very first event: The Gourmet Walk!

L’événement Marche gourmande Nersac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême