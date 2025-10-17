Informations pratiques

Andlau

Marche gourmande nocturne

41 rue du Maréchal Joffre Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 17:15:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Partez à la découverte d’Andlau lors d’une balade gourmande nocturne alliant patrimoine, gastronomie et convivialité.

Partez à la découverte d’Andlau lors d’une balade gourmande nocturne alliant patrimoine, gastronomie et convivialité. Accessible au plus grand nombre, le parcours ne présente pas de difficulté particulière. Certaines portions restent toutefois non praticables en poussette ou en fauteuil roulant.

Les départs auront lieu depuis le Hall des Sports, au cœur du village, par groupes de 60 personnes maximum, toutes les 15 minutes, entre 17h15 et 20h00.

Tout au long du parcours, profitez d’un menu élaboré par des chefs et artisans locaux, accompagné des Grands Vins d’Andlau ou de boissons sans alcool.

Après la balade gourmande, prolongez ce moment de convivialité avec une soirée animée par un DJ, avant d’admirer un feu d’artifice qui viendra illuminer la fin de cette belle soirée.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette expérience gourmande, festive et conviviale au cœur du vignoble d’Andlau ! .

41 rue du Maréchal Joffre Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 69 44 46 marchegrandeourse@gmail.com

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English :

Set out to explore Andlau on a nighttime culinary stroll that combines history, fine dining, and a warm, friendly atmosphere.

L’événement Marche gourmande nocturne Andlau a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du pays de Barr