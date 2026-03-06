Marche gourmande nocturne

ZAE DES PLANTES Sainte-Gemme Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Varent vous invite à sa marche gourmande nocturne !

Venez découvrir un parcours de 9km, accessible en poussette, ponctué de haltes gourmandes préparées avec soin. Informations importantes Pensez à vous munir de votre gilet haute visibilité et de lampe(s)

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale, familiale et chaleureuse !

Nous vous attendons nombreux !

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 mars 2026 (places limitées).

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-saint-varent/evenements/marche-gourmande-des-pompiers-de-saint-varent-1 .

ZAE DES PLANTES Sainte-Gemme 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 18 41 amicaledesaintvarent@gmail.com

English : Marche gourmande nocturne

The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Varent invites you to its nocturnal gourmet walk!

Come and discover a 9km route, accessible to strollers, punctuated by carefully prepared gourmet stops. Important information Remember to bring your high-visibility vest and flashlight(s)

L’événement Marche gourmande nocturne Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-03-04 par ADT 79