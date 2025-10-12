Marche gourmande Octobre rose La Salvetat-Peyralès

Marche gourmande Octobre rose La Salvetat-Peyralès dimanche 12 octobre 2025.

Marche gourmande Octobre rose

La Salvetat-Peyralès Aveyron

participez à une marche gourmande pour une bonne cause.

parcours de 10km sur la route, accessible tout public. départ à 9h devant la salle des fêtes.

3 pauses gourmandes

– café-gateaux à Leruech,

– collation et boissons à Blauzac

– apéritif offert

– repas composé de aligot et veau d’Aveyron, fromage, tarte aux pommes, vin et café.

inscription avant le 04 octobre

les fonds collectés seront reversés à la ligue contre le cancer.

manifestation organisée par des bénévoles. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 48 51 66 76

English :

take part in a gourmet walk for a good cause.

German :

nehmen Sie an einer Gourmetwanderung für einen guten Zweck teil.

Italiano :

partecipare a una passeggiata gastronomica per una buona causa.

Espanol :

participe en una marcha gastronómica por una buena causa.

