Marche gourmande Octobre rose La Salvetat-Peyralès
Marche gourmande Octobre rose La Salvetat-Peyralès dimanche 12 octobre 2025.
Marche gourmande Octobre rose
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Début : Dimanche 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
participez à une marche gourmande pour une bonne cause.
parcours de 10km sur la route, accessible tout public. départ à 9h devant la salle des fêtes.
3 pauses gourmandes
– café-gateaux à Leruech,
– collation et boissons à Blauzac
– apéritif offert
– repas composé de aligot et veau d’Aveyron, fromage, tarte aux pommes, vin et café.
inscription avant le 04 octobre
les fonds collectés seront reversés à la ligue contre le cancer.
manifestation organisée par des bénévoles. .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 48 51 66 76
English :
take part in a gourmet walk for a good cause.
German :
nehmen Sie an einer Gourmetwanderung für einen guten Zweck teil.
Italiano :
partecipare a una passeggiata gastronomica per una buona causa.
Espanol :
participe en una marcha gastronómica por una buena causa.
