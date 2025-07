Marche gourmande Ohlungen

Marche gourmande Ohlungen dimanche 6 juillet 2025.

Marche gourmande

Rue des sports Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-07-06 09:45:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Profitez d’une balade gourmande à travers champs avec des repas complet, ambiance conviviale et produits du terroir. Un vrai moment de plaisir en pleine nature ! .

Rue des sports Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est julien.acker@wanadoo.fr

English :

Enjoy a gourmet stroll through the fields with full meals, a friendly atmosphere and local produce.

German :

Genießen Sie einen Gourmet-Spaziergang durch die Felder mit kompletter Verpflegung, geselliger Atmosphäre und regionalen Produkten.

Italiano :

Godetevi una passeggiata gastronomica tra i campi con pasti completi, un’atmosfera amichevole e prodotti locali.

Espanol :

Disfrute de un paseo gastronómico por los campos con comidas completas, un ambiente agradable y productos locales.

L'événement Marche gourmande Ohlungen a été mis à jour le 2025-06-25