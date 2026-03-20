Marche gourmande par l’Amicale Laique

Salle ddes Fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Rdv pà 10h pour une marche gourmande organisée par l’Amicale Laïque. Parcours environs de 10 Km.

Rdv Salle des Fêtes.

Tarif 20€/personne et 12€ pour les enfants de moins de 10 ans.

Résa au 06 19 39 30 90 .

Salle ddes Fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 39 30 90

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English :

L’événement Marche gourmande par l’Amicale Laique Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains