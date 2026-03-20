Marche gourmande par l’Amicale Laique Bourbonne-les-Bains
Marche gourmande par l’Amicale Laique Bourbonne-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Marche gourmande par l’Amicale Laique
Salle ddes Fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Rdv pà 10h pour une marche gourmande organisée par l’Amicale Laïque. Parcours environs de 10 Km.
Rdv Salle des Fêtes.
Tarif 20€/personne et 12€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Résa au 06 19 39 30 90 .
Salle ddes Fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 39 30 90
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English :
L’événement Marche gourmande par l’Amicale Laique Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains