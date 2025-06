Marche gourmande – MJC Pexonne Pexonne 10 août 2025 07:00

Meurthe-et-Moselle

Marche gourmande MJC Pexonne 9 rue de la gare Pexonne Meurthe-et-Moselle

La marche gourmande est une marche de 9 km parsemée de 5 points de repas et de dégustations. Et ce n’est pas tout, la fête continue le soir avec des tartes flambées préparées par les bénévoles. La journée sera clôturée par un feu d’artifice.

Réservations sur www.payasso.fr/ucar-lacs/reservation

Départs toutes les 10 minutes de 10h30 à 12h30Tout public

MJC Pexonne 9 rue de la gare

Pexonne 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 32 77

English :

The Gourmet Walk is a 9 km walk dotted with 5 food and tasting points. And that’s not all: the party continues in the evening with tartes flambées prepared by volunteers. The day ends with a fireworks display.

Reservations at www.payasso.fr/ucar-lacs/reservation

Departures every 10 minutes from 10:30 a.m. to 12:30 p.m

German :

Der Gourmet-Marsch ist ein 9 km langer Marsch, der mit fünf Essens- und Verkostungspunkten gespickt ist. Und das ist noch nicht alles: Das Fest geht am Abend mit Flammkuchen weiter, die von den Freiwilligen zubereitet werden. Der Tag wird mit einem Feuerwerk abgeschlossen.

Reservierungen unter www.payasso.fr/ucar-lacs/reservation

Abfahrten alle 10 Minuten von 10:30 bis 12:30 Uhr

Italiano :

La passeggiata gastronomica è una camminata di 9 km con 5 punti di degustazione di cibo e vino. E non è tutto, la festa continua la sera con crostate flambées preparate dai volontari. La giornata si conclude con uno spettacolo pirotecnico.

Prenotazioni su www.payasso.fr/ucar-lacs/reservation

Partenze ogni 10 minuti dalle 10.30 alle 12.30

Espanol :

El paseo gastronómico es un recorrido de 9 km con 5 puntos de degustación de comida y vino. Y eso no es todo, la fiesta continúa por la noche con tartas flambeadas preparadas por los voluntarios. El día termina con un espectáculo de fuegos artificiales.

Reservas en www.payasso.fr/ucar-lacs/reservation

Salidas cada 10 minutos de 10.30 a 12.30 h

