Marche Gourmande Pluduno
Marche Gourmande Pluduno dimanche 21 septembre 2025.
Marche Gourmande
Salle Polyvalante Pluduno Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Marche Gourmande organisé par l’APEL Ecole St Jeanne d’Arc
Inscriptions jusqu’au 12 septembre.
Parcours de 14, 11 ou 8km
Boissons comprises/ Gobelets et couverts non fournis. .
Salle Polyvalante Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 74 87 73
