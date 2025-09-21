Marche Gourmande Pluduno

Marche Gourmande Pluduno dimanche 21 septembre 2025.

Marche Gourmande

Salle Polyvalante Pluduno Côtes-d’Armor

Marche Gourmande organisé par l’APEL Ecole St Jeanne d’Arc

Inscriptions jusqu’au 12 septembre.

Parcours de 14, 11 ou 8km

Boissons comprises/ Gobelets et couverts non fournis. .

Salle Polyvalante Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 74 87 73

L’événement Marche Gourmande Pluduno a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme