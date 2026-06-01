Marche gourmande Salle des fêtes Saint-Armou

Saint-Armou

Marche gourmande

Salle des fêtes 50 chemin du Centre Saint-Armou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:45:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Marcher, c’est bon pour la santé et le moral…. déguster, c’est excellent pour les papilles. Alors à vos baskets, pour un parcours de 5 ou 8,5 km accompagné de 5 stands gourmands !

Se munir d’un verre (écocup recommandé) et de vos couverts (fourchette, couteau, cuillère à dessert). .

Salle des fêtes 50 chemin du Centre Saint-Armou 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 59 09 63 comitesaintarmou@gmail.com

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Saint-Armou a été mis à jour le 2026-06-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran