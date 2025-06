Marche Gourmande – Saint-Cernin-de-l’Herm 5 juillet 2025 18:30

Dordogne

Marche Gourmande Place de l’Eglise Saint-Cernin-de-l’Herm Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Marche gourmande de 11 kms environ deux heures de marches entrecoupées de pauses gourmandes le samedi 5 juillet départ entre 18 h et 20h30 de la place de l’Eglise.

Adultes 20 €, enfants moins de 12 ans 12€.

Réservation obligatoire avant le 29 juin au 06 45 61 74 76 ou 06 89 75 25 91

Menu Apéro,1/2 melon au Porto, Entrecôte- haricots verts, Fromage salade, glace et Café. Adultes 20 €, enfants moins de 12 ans 12€.

Merci d’apporter vos verres et couverts, votre gilet de sécurité fluorescent et votre lampe de poche pour marcher de nuit!

Réservation obligatoire avant le 29 juin au 06 45 61 74 76 ou 06 89 75 25 91 .

Place de l’Eglise

Saint-Cernin-de-l’Herm 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 61 74 76

English : Marche Gourmande

11 km gourmet walk, about two hours of walking interspersed with gourmet breaks on Saturday, July 5, departing between 6 pm and 8.30 pm from Place de l’Eglise.

Adults 20?, children under 12 12?

Reservations required by June 29 on 06 45 61 74 76 or 06 89 75 25 91

German : Marche Gourmande

Gourmetwanderung von 11 kms ca. zwei Stunden Wanderung, unterbrochen von Gourmetpausen am Samstag, den 5. Juli Abfahrt zwischen 18 und 20:30 Uhr vom Place de l’Eglise.

Erwachsene 20 ?, Kinder unter 12 Jahren 12 ?

Reservierung vor dem 29. Juni unter 06 45 61 74 76 oder 06 89 75 25 91 erforderlich

Italiano :

Passeggiata gastronomica di 11 km, circa due ore di cammino intervallate da pause gastronomiche, sabato 5 luglio, con partenza tra le 18.00 e le 20.30 da Place de l’Eglise.

Adulti 20?, bambini sotto i 12 anni 12?

Prenotazione obbligatoria entro il 29 giugno al numero 06 45 61 74 76 o 06 89 75 25 91

Espanol : Marche Gourmande

Paseo gastronómico de 11 km, aproximadamente dos horas de marcha intercaladas con pausas gastronómicas el sábado 5 de julio, con salida entre las 18.00 y las 20.30 h de la Place de l’Eglise.

Adultos 20?, niños menores de 12 años 12?

Reserva obligatoria antes del 29 de junio llamando al 06 45 61 74 76 o al 06 89 75 25 91

