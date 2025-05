Marche Gourmande – Saint-Cybardeaux, 14 juin 2025 18:30, Saint-Cybardeaux.

Marche Gourmande organisée par le comité des fêtes de St Cybardeaux. Départ libre de 18h30 à 20h. Trois parcours. Buvette et restauration sur place.

Place Dr. Amiaud

Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 25 82 93 ensembleenfete@gmail.com

English :

Gourmet walk organized by the St Cybardeaux festival committee. Free departure from 6.30pm to 8pm. Three routes. Refreshments and catering on site.

German :

Marche Gourmande organisiert vom Festkomitee von St Cybardeaux. Freie Abfahrt von 18:30 bis 20:00 Uhr. Es werden drei Strecken angeboten. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Passeggiata gastronomica organizzata dal comitato del festival di St Cybardeaux. Partenza libera dalle 18.30 alle 20.00. Tre percorsi. Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Paseo gastronómico organizado por el comité de fiestas de St Cybardeaux. Salida libre de 18:30 a 20:00 h. Tres recorridos. Servicio de restauración in situ.

