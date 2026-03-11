Marche gourmande

Départ du Bourg Saint-Pandelon Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Marche gourmande de 7.5 km sur Saint-Pandelon avec 4 stands de dégustation. Organisée par l’APE .

Départ du Bourg Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 22 72 apeheugas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Grand Dax