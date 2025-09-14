Marche Gourmande Saint-Remimont

Marche Gourmande Saint-Remimont dimanche 14 septembre 2025.

Marche Gourmande

Saint-Remimont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le 14 septembre, Animer Saint Remimont organise une marche gourmande.

Départ entre 09h30 et 10h30

Deux parcours 9km et 14km

Inscriptions par email ou téléphone avant le 08 septembre animer.saint.re@gmail.com ou 06.63.25.61.80 (Hervé) ou 06.84.17.50.16 (Seb)

Tarifs 23€/adulte 14€/enfant (consigne verre 2€ incluse)

Payement par CB possible

N’oubliez pas d’apporter vos couverts.Tout public

14 .

Saint-Remimont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 25 61 80 animer.saint.re@gmail.com

English :

On September 14, Animer Saint Remimont is organizing a gourmet walk.

Departure between 09:30 and 10:30

Two routes 9km and 14km

Registration by email or telephone before September 08: animer.saint.re@gmail.com or 06.63.25.61.80 (Hervé) or 06.84.17.50.16 (Seb)

Price: 23?/adult 14?/child (2? glass deposit included)

Payment by credit card possible

Don’t forget to bring your cutlery.

German :

Am 14. September organisiert Animer Saint Remimont einen Gourmet-Marsch.

Abfahrt zwischen 09:30 und 10:30 Uhr

Zwei Strecken 9km und 14km

Anmeldungen per E-Mail oder Telefon vor dem 08. September: animer.saint.re@gmail.com oder 06.63.25.61.80 (Hervé) oder 06.84.17.50.16 (Seb)

Preise: 23 Euro/Erwachsener 14 Euro/Kind (Glaspfand 2 Euro inbegriffen)

Zahlung per Kreditkarte möglich

Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

Il 14 settembre, Animer Saint Remimont organizza una passeggiata gastronomica.

Partenza tra le 09:30 e le 10:30

Due percorsi di 9 km e 14 km

Iscrizioni via e-mail o telefono prima dell’08 settembre: animer.saint.re@gmail.com o 06.63.25.61.80 (Hervé) o 06.84.17.50.16 (Seb)

Prezzo: 23€/adulto 14€/bambino (2€ di cauzione per il bicchiere inclusa)

Possibilità di pagamento con carta di credito

Non dimenticate di portare le posate.

Espanol :

El 14 de septiembre, Animer Saint Remimont organiza un paseo gastronómico.

Salida entre las 09h30 y las 10h30

Dos recorridos 9km y 14km

Inscripciones por correo electrónico o teléfono antes del 08 de septiembre: animer.saint.re@gmail.com o 06.63.25.61.80 (Hervé) o 06.84.17.50.16 (Seb)

Precio: 23€/adulto 14€/niño (2€ depósito de vidrio incluido)

Posibilidad de pago con tarjeta de crédito

No olvide traer sus cubiertos.

L’événement Marche Gourmande Saint-Remimont a été mis à jour le 2025-08-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS