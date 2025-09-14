Marche Gourmande Saint-Remimont
Marche Gourmande Saint-Remimont dimanche 14 septembre 2025.
Marche Gourmande
Saint-Remimont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Le 14 septembre, Animer Saint Remimont organise une marche gourmande.
Départ entre 09h30 et 10h30
Deux parcours 9km et 14km
Inscriptions par email ou téléphone avant le 08 septembre animer.saint.re@gmail.com ou 06.63.25.61.80 (Hervé) ou 06.84.17.50.16 (Seb)
Tarifs 23€/adulte 14€/enfant (consigne verre 2€ incluse)
Payement par CB possible
N’oubliez pas d’apporter vos couverts.Tout public
Saint-Remimont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 25 61 80 animer.saint.re@gmail.com
English :
On September 14, Animer Saint Remimont is organizing a gourmet walk.
Departure between 09:30 and 10:30
Two routes 9km and 14km
Registration by email or telephone before September 08: animer.saint.re@gmail.com or 06.63.25.61.80 (Hervé) or 06.84.17.50.16 (Seb)
Price: 23?/adult 14?/child (2? glass deposit included)
Payment by credit card possible
Don’t forget to bring your cutlery.
German :
Am 14. September organisiert Animer Saint Remimont einen Gourmet-Marsch.
Abfahrt zwischen 09:30 und 10:30 Uhr
Zwei Strecken 9km und 14km
Anmeldungen per E-Mail oder Telefon vor dem 08. September: animer.saint.re@gmail.com oder 06.63.25.61.80 (Hervé) oder 06.84.17.50.16 (Seb)
Preise: 23 Euro/Erwachsener 14 Euro/Kind (Glaspfand 2 Euro inbegriffen)
Zahlung per Kreditkarte möglich
Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen.
Italiano :
Il 14 settembre, Animer Saint Remimont organizza una passeggiata gastronomica.
Partenza tra le 09:30 e le 10:30
Due percorsi di 9 km e 14 km
Iscrizioni via e-mail o telefono prima dell’08 settembre: animer.saint.re@gmail.com o 06.63.25.61.80 (Hervé) o 06.84.17.50.16 (Seb)
Prezzo: 23€/adulto 14€/bambino (2€ di cauzione per il bicchiere inclusa)
Possibilità di pagamento con carta di credito
Non dimenticate di portare le posate.
Espanol :
El 14 de septiembre, Animer Saint Remimont organiza un paseo gastronómico.
Salida entre las 09h30 y las 10h30
Dos recorridos 9km y 14km
Inscripciones por correo electrónico o teléfono antes del 08 de septiembre: animer.saint.re@gmail.com o 06.63.25.61.80 (Hervé) o 06.84.17.50.16 (Seb)
Precio: 23€/adulto 14€/niño (2€ depósito de vidrio incluido)
Posibilidad de pago con tarjeta de crédito
No olvide traer sus cubiertos.
L’événement Marche Gourmande Saint-Remimont a été mis à jour le 2025-08-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS