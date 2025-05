Marche gourmande semi-nocturne – Ainay-le-Château, 24 mai 2025 17:00, Ainay-le-Château.

Allier

Marche gourmande semi-nocturne Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise une marche gourmande semi nocturne le samedi 24 mai à partir de 17h à la salle des fêtes d’Ainay le Château.

.

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 08 45 10

English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers is organizing a semi-nightly gourmet walk on Saturday May 24, starting at 5pm at the Ainay le Château village hall.

German :

Der Feuerwehrverein Amicale des Sapeurs Pompiers organisiert am Samstag, den 24. Mai, ab 17 Uhr am Festsaal von Ainay le Château einen halbnächtlichen Gourmet-Marsch.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organizza una passeggiata gastronomica semiseria sabato 24 maggio, a partire dalle 17.00, presso la sala del villaggio di Ainay le Château.

Espanol :

La Amicale des Sapeurs Pompiers organiza el sábado 24 de mayo, a partir de las 17.00 horas, un paseo gastronómico semi-noche en el ayuntamiento de Ainay le Château.

L’événement Marche gourmande semi-nocturne Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-05-14 par Montluçon Tourisme