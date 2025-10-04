Marche Gourmande semi nocturne Raffy Araules

Marche Gourmande semi nocturne Raffy Araules samedi 4 octobre 2025.

Marche Gourmande semi nocturne

Raffy Chalet du Meygal Araules Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Départ à partir de 17h du chalet du Meygal. Marche d’environ 8 km / dénivelé positif de 250m. 3 étapes gourmandes. Prévoir lampe de poche. Réservation obligatoire.

Raffy Chalet du Meygal Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 00 11 12 ape.recharinges@gmail.com

English :

Start at 5pm from Chalet du Meygal. Approx. 8 km walk / 250 m elevation gain. 3 gourmet stages. Flashlight required. Reservations required.

German :

Start ab 17 Uhr vom Chalet du Meygal. Wanderung von ca. 8 km / positiver Höhenunterschied von 250 m. 3 Gourmet-Etappen. Taschenlampe mitbringen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Partenza alle 17.00 dallo Chalet du Meygal. Circa 8 km di cammino / 250 m di dislivello. 3 tappe gastronomiche. Portare una torcia. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Salida a las 17.00 horas del Chalet du Meygal. Aprox. 8 km a pie / 250 m de desnivel. 3 etapas gastronómicas. Llevar linterna. Imprescindible reservar.

L’événement Marche Gourmande semi nocturne Araules a été mis à jour le 2025-09-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire