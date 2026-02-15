Marche gourmande semi nocturne

Salle polyvalente Beaufay Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une randonnée tout en se régalant !

Randonnée gourmande organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Beaufay.

Le départ se fera entre 17h30 à 19h30, circuit de 12 km environ,

Départ libre de la salle polyvalente.

Repas par étape, boissons comprises et plat principal chaud.

Prévoir gobelet, lampe torche et gilet obligatoire.

19€/ Adulte 9€/ Enfant (12 ans max).

Date limite d’inscription le 17 avril 2026

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-beaufay/evenements/marche-gourmande-semi-nocturne-2026-sapeurs-pompiers-beaufay-72

Infos au 06 67 83 09 65 .

Salle polyvalente Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 83 09 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike while enjoying yourself!

L’événement Marche gourmande semi nocturne Beaufay a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois