Marche gourmande semi nocturne Beaufay
Marche gourmande semi nocturne Beaufay samedi 25 avril 2026.
Marche gourmande semi nocturne
Salle polyvalente Beaufay Sarthe
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Une randonnée tout en se régalant !
Randonnée gourmande organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Beaufay.
Le départ se fera entre 17h30 à 19h30, circuit de 12 km environ,
Départ libre de la salle polyvalente.
Repas par étape, boissons comprises et plat principal chaud.
Prévoir gobelet, lampe torche et gilet obligatoire.
19€/ Adulte 9€/ Enfant (12 ans max).
Date limite d’inscription le 17 avril 2026
Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-beaufay/evenements/marche-gourmande-semi-nocturne-2026-sapeurs-pompiers-beaufay-72
Infos au 06 67 83 09 65 .
Salle polyvalente Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 83 09 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A hike while enjoying yourself!
L’événement Marche gourmande semi nocturne Beaufay a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois