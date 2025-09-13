Marche gourmande semi-nocturne Muhlbach-sur-Bruche

Marche gourmande semi-nocturne Muhlbach-sur-Bruche samedi 13 septembre 2025.

Marche gourmande semi-nocturne

Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Marche gourmande semi-nocturne organisée par Festi’Vallée avec trois stands en forêt apéritif/bretzel, lard à griller soi même pain et boisson puis bouillon pot-au-feu puis un repas en salle (viande pot-au-feu crudités tarte au fromage blanc). Profitez d’un parcours d’environ 7km accessible également en poussette et partagez une soirée conviviale ! .

Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 67 77 42 festivalleemuhlbach@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche gourmande semi-nocturne Muhlbach-sur-Bruche a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche