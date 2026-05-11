Semoussac

Marche gourmande semi-nocturne

2 rue du Pin Semoussac Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Marche semi-nocturne

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2 rue du Pin Semoussac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 46 35

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English :

Semi-Night Walk

L’événement Marche gourmande semi-nocturne Semoussac a été mis à jour le 2026-05-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge