Marche gourmande Stade de Chevry Taintrux
Marche gourmande Stade de Chevry Taintrux dimanche 5 juillet 2026.
Taintrux
Marche gourmande
Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux Vosges
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vous allez découvrir la magnifique forêt Taintrusienne et la beauté du village. Profitez de cette nature sauvage et préservée.
Date limite de réservation 26/06/2026Tout public
32 .
Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 04 52 mjctaintrux@gmail.com
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English :
Discover the magnificent Taintrusian forest and the beauty of the village. Enjoy this wild and preserved nature.
Reservation deadline: 26/06/2026
L’événement Marche gourmande Taintrux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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