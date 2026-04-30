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Marche gourmande Stade de Chevry Taintrux

Marche gourmande Stade de Chevry Taintrux dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Stade de Chevry

Adresse : Impasse du Champ Simon

Ville : 88100 Taintrux

Département : Vosges

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 32 Tarif de base plein tarif

Taintrux

Marche gourmande

Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vous allez découvrir la magnifique forêt Taintrusienne et la beauté du village. Profitez de cette nature sauvage et préservée.
Date limite de réservation 26/06/2026Tout public
32  .

Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 04 52  mjctaintrux@gmail.com

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English :

Discover the magnificent Taintrusian forest and the beauty of the village. Enjoy this wild and preserved nature.
Reservation deadline: 26/06/2026

L’événement Marche gourmande Taintrux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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