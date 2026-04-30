Marche gourmande Stade de Chevry Taintrux

Taintrux

Marche gourmande

Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vous allez découvrir la magnifique forêt Taintrusienne et la beauté du village. Profitez de cette nature sauvage et préservée.

Date limite de réservation 26/06/2026Tout public

32 .

Stade de Chevry Impasse du Champ Simon Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 04 52 mjctaintrux@gmail.com

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English :

Discover the magnificent Taintrusian forest and the beauty of the village. Enjoy this wild and preserved nature.

Reservation deadline: 26/06/2026

L’événement Marche gourmande Taintrux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES