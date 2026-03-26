Marche gourmande

Départ de l’étang de la Barbière Tannay Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif enfant

marche gourmande enfant 10ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Marche gourmande au bénéfice de la Chartreuse. Marche de 8,5 km avec des stands de dégustation de produits locaux.Une partie des bénéfices sera reversée pour la reconstruction de la Chartreuse du Mont-Dieu, incendiée il y a quelques mois. Pour la marche gourmande, un ecocup est fourni.Les chiens sont acceptés s’ils sont tenus en laisse.

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Départ de l’étang de la Barbière Tannay 08390 Ardennes Grand Est

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English :

Gourmet walk in aid of the Chartreuse. An 8.5 km walk with local produce tasting stands, with part of the proceeds going to help rebuild the Chartreuse du Mont-Dieu, which burned down a few months ago. Dogs are welcome if kept on a leash.

L’événement Marche gourmande Tannay a été mis à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme