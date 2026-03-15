Marche gourmande Thaon-les-Vosges
Marche gourmande Thaon-les-Vosges dimanche 15 mars 2026.
Marche gourmande
Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 14:00:00
Date(s) :
2026-03-15
La classe de CM2 de Madame Langevin Pierre, avec l’aide de l’association les Amis de Pipelette, de l’école Gohypré, organise une marche gourmande conviviale.
Parcours d’environ 6 km.
Petite restauration et buvette sur place
Venez nombreux partager un moment gourmand et convivial tout en soutenant les élèves !Tout public
3 .
Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 45 12 76 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Madame Langevin Pierre?s CM2 class, with the help of the Gohypré school?s association Les Amis de Pipelette, is organizing a convivial gourmet walk.
Approx. 6 km.
Snacks and refreshments on site
Come one, come all to share a convivial gourmet moment while supporting the students!
L’événement Marche gourmande Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT EPINAL ET SA REGION