Marche gourmande

Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 14:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La classe de CM2 de Madame Langevin Pierre, avec l’aide de l’association les Amis de Pipelette, de l’école Gohypré, organise une marche gourmande conviviale.

Parcours d’environ 6 km.

Petite restauration et buvette sur place

Venez nombreux partager un moment gourmand et convivial tout en soutenant les élèves !Tout public

3 .

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 45 12 76 96

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English :

Madame Langevin Pierre?s CM2 class, with the help of the Gohypré school?s association Les Amis de Pipelette, is organizing a convivial gourmet walk.

Approx. 6 km.

Snacks and refreshments on site

Come one, come all to share a convivial gourmet moment while supporting the students!

L’événement Marche gourmande Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT EPINAL ET SA REGION